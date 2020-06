Aeronave do Governo do PA chega a Santarém para reforçar resgate a pacientes de outros municípios

Santarém conta com duas aeronaves para transportar pacientes — Foto: Jaderson Moreira TV Tapajós

Somada ao helicóptero, que já realiza esse tipo de transporte, estão agora à disposição da população, duas aeronaves.

Para auxiliar no resgate a pacientes que precisem ser transferidos de outros municípios para Santarém, no oeste paraense, referência no tratamento contra a Covid-19, chegou ao município, no sábado (6), uma aeronave. Somada ao helicóptero, que já realiza esse tipo de transporte, estão agora à disposição da população, duas aeronaves.

À TV Tapajós, o secretário regional de Governo, Henderson Pinto, contou que a aeronave conta com estrutura de UTI e na equipe, além do piloto, tem um médico e um enfermeiro.

“Tanto o helicóptero quanto esse avião tem configuração de UTI e poderão atender todos os 29 municípios. A aeronave tem mais autonomia em relação ao helicóptero, ou seja, suporta viagens a longas distâncias como por exemplo Jacareacanga e Novo Progresso, que são cidades que ficam mais distantes de Santarém o avião tem condições de ir e voltar com o passageiro”, explicou.

Ainda segundo o secretário, o helicóptero apesar de ter menor autonomia, pode pousar em áreas remotas, como por exemplo comunidades, onde não tem pistas de pouso. “Com as duas aeronaves à disposição, estimamos conseguir fazer o resgate de sete pessoas, não só com coronavírus, mas também com outras enfermidades”, ressaltou Henderson.



Aeronave chegou a Santarém no sábado (6) — Foto: Jaderson Moreira TV Tapajós

No sábado, o avião realizou dois transportes de pacientes e neste domingo (7) três, incluindo um paciente que foi transferido na nova aeronave do município de Itaituba para Santarém, para receber atendimentos no Hospital de Campanha.

Para Marcela Tolentino, diretora da 9ª Regional da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), a descentralização da regulação do aeromédico para Santarém facilita os atendimentos médicos. “Já tivemos 35 pacientes beneficiados para realizar o tratamento aqui. A 9ª Regional é responsável por 29 municípios, sendo 14 da região do Baixo Amazonas, seis do Baixo Tapajós e nove da região do Xingu. Esses dois instrumentos vieram para nos dar mais segurança e salvar vidas”, explicou a enfermeira.

Por Tracy Costa e Jaderson Moreira, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

