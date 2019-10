Aeronave é encontrada em rodovia do MT destruída pelo fogo

Em instantes, mais detalhes Só Notícias/David Murba e Cleber Romero (foto: reprodução – atualizada 16:34h)11/10/2019 15:41 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Nova Mutum também está no local juntamente com investigadores de São José do Rio Claro buscando mais pistas para esclarecer o caso. Está sendo apurado se a aeronave poderia ter sido furtada.

O tenente-coronel Cristino Vasconcelos, comandante da Polícia Militar de São José do Rio Claro, informou, há pouco, ao Só Notícias, que está sendo investigada que o avião pousou por volta das 7h30 em um pequeno trecho da rodovia que é asfaltado e “havia uma caminhonete branca esperando. Quando pousou, foi descarregada alguma mercadoria, que a gente não sabe o que é e colocada no veículo. Em seguida atearam fogo na aeronave”, informou.

