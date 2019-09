Aeronave faz pouso forçado e aluno fica ferido em Pará de Minas

De acordo com os bombeiros, o copiloto, que fazia aula de pilotagem, foi socorrido para uma unidade de saúde da cidade

Aeronave parou com as rodas para o alto depois do pouso forçado(foto: Samu/Oeste)

O pouso forçado de um monomotor em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas, mobilizou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na tarde desta terça-feira. Duas pessoas estavam na aeronave, sendo o instrutor e um aluno. Um deles ficou ferido foi foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. As causas do incidente estão sendo apuradas.

A ocorrência aconteceu por volta das 16h30. Informações repassadas por testemunhas aos bombeiros indicam que o monomotor realizou pouso forçado ao perder potência. A manobra foi feita na Avenida Orlando Maurício Santos, nº 222. Segundo a corporação, a aeronave pertence a um aeroclube da cidade.

Equipes do pelotão de Pará de Minas foram ao local e isolaram a área. Os ocupantes foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) Oeste. De acordo com a assessoria de imprensa do Samu Oeste, as vítimas eram um instrutor e um aluno.

O piloto estava consciente e sem ferimentos aparentes e recusou ser encaminhado para uma unidade de saúde. A segunda vítima, de 31 anos, apresentava escoriações na cabeça. Ele era o copiloto da aeronave. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Não houve explosão ou princípio de incêndio no local.

O em.com.br entrou em contato com o Aeroclube de Pará de Minas e um funcionário se limitou a dizer que houve um pouso forçado e que o piloto está bem. Questionado sobre a aeronave e se ela tinha decolado ou pousaria no local, o atendente preferiu não se manifestar

DL Déborah Lima* João Henrique do Vale

postado em 25/06/2019 17:01 / atualizado em 25/06/2019 18:36

