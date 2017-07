Aeronave faz pouso forçado em fazenda com plantio de sorgo em Mato Grosso

(fotos: Portal Campo Novo) – A Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que uma aeronave de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em uma propriedade rural com plantio de sorgo, nas proximidades da cidade de Campo Novo do Parecis (390 quilômetros de Cuiabá), no último final de semana. A confirmação foi realizada somente hoje, ao Só Notícias.

De acordo com um soldado da PM, o avião era pilotado pelo proprietário. Porém, ele não soube informar se ocorreu uma pane seca (falta de combustível) forçando o pouso da aeronave no local.

Ainda segundo o policial, ninguém ficou ferido e as possíveis circunstâncias de como ocorreu a queda da aeronave serão investigadas pelo Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A assessoria da Força Aérea Brasileira informou, ao Só Notícias, que haviam duas pessoas no interior do avião e não ficaram feridas. Além disso, uma equipe regional do Cenipa esteve no local, fez a inspeção e coletou informações das circunstâncias de como ocorreu a queda do bimotor. Porém, não há prazos para conclusão das investigações.

