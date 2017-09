Aeronave faz pouso forçado em pântano do Marajó

Uma aeronave com três ocupantes fez um pouso forçado em uma área de pântano no Arquipélago do Marajó na manhã desta sexta-feira (8). Segundo a Aeronáutica brasileira, não houve feridos no incidente. Os tripulantes e passageiros foram resgatados e passam bem.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (ARCC Amazônico) foi acionado nesta sexta-feira (08/09), às 11h, para realizar o resgate de três ocupantes da aeronave de matrícula PT-NRR, que realizou pouso forçado em uma área de difícil acesso, localizada nas proximidades da Ilha do Marajó (PA). A aeronave decolou do aeroporto de Breves (PA) com destino à capital Belém.

Em nota, a Aeronáutica informou que o resgate dos três ocupantes foi “bem sucedido”. O helicóptero H-36 Caracal do Esquadrão Falcão (1°/8° GAV), foi designado para realizar a missão de resgate, e pousou na Ala 9 (antiga Base Aérea de Belém) às 14h55 com todos as vítimas.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...