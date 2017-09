Aeronave faz pouso forçado em Santarém com quatro pessoas a bordo

Avião de pequeno porte teria sofrido pane elétrica. Ninguém morreu

Foto: Divulgação / Bombeiros – Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado às margens da praia da Pajuçara, em Santarém, oeste do Pará, nesta quinta-feira (7). O Corpo de Bombeiros confirmou a presença de quatro pessoas dentro da aeronave. Eles foram resgatados com apenas ferimentos leves e fora de risco de morte.

O resgate foi feito por uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros que prestava apoio na área de banho da praia. Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Santarém. Uma parte deste trajeto, ainda conforme os Bombeiros, foi feito de lancha e outra de ambulância.

A aeronave, que pertencia à empresa Gurupaba Taxi Aéreo, tinha saído da tribo Waiwai, em Oriximiná, com uma enfermeira, dois índios e o piloto. O motivo do acidente é investigado pela equipe de Perícia dos Bombeiros, mas a suspeita é de que tenha sido falha mecânica. O piloto ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

