Aeronaves da FAB apreendem avião com 300 kg de cocaína na região de Novo Progresso

Droga apreendida no aeroporto de Novo Progresso (Foto WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Aeronave não tinha plano de vôo. Avião carregava mais de 300 kg de droga

Após ser monitorada no espaço aéreo brasileiro aeronave pousou em pista clandestina na região – as coordenadas davam como localização o município de Jacareacanga, após apreensão oficias da FAB e da Policia Federal usaram pista de Novo Progresso para transportar a droga apreendida, na tarde desta segunda-feira (26) [foto].

Em Nota a Força aérea divulgou apreensão de 300 kg da droga no site da FAB, não foi divulgado sobre a prisão dos tripulantes da aeronave, veja nota;

Aeronaves da FAB identificam avião com cocaína no Pará

Aeronave prefixo “PP-HAR” não tinha plano de vôo. Avião carregava mais de 300 kg de droga

A Força Aérea Brasileira (FAB) detectou, nesta segunda-feira (26/03), um avião carregado com cerca de 330 kg de cocaína que entrou em espaço aéreo brasileiro e foi acompanhado até uma pista clandestina, a sudeste do município de Jacareacanga, no Pará.

A droga estava no avião monomotor PP-HAR que foi classificado como tráfego aéreo desconhecido por não ter apresentado plano de voo. A aeronave provavelmente veio da Bolívia.

A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal e órgãos de segurança pública. Também colaboraram neste caso o Grupo Especial de Fronteira e o Centro Integrado de Operações Aéreas, ambos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso.

A aeronave foi monitorada e sua última posição conhecida pelos órgãos de defesa aérea foi próxima ao Rio Crepori, afluente do Tapajós.

Duas aeronaves de defesa aérea A-29 Super Tucano da FAB e um avião radar E-99 foram empregados para monitorar e efetuar a detecção do avião.

Após a confirmação da localização da aeronave em uma pista clandestina, a equipe da Polícia Federal foi transportada em uma aeronave da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso para efetuar a abordagem em solo.

Fonte: Agência Força Aérea, por Tenente Jussara Peccini

