Aeroporto de Altamira recebe visita de alunos da Apae

(Foto:Reprodução Internet- O Aeroporto de Altamira recebe nesta quinta-feira (11/10) a visita de 35 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade e de além de filhos de empregados da INFRAERO, que juntos conhecerão o funcionamento do terminal. Trata-se de uma ação em parceria entre as instituições para comemoração do Dia das Crianças.

Na ocasião, os participantes poderão conhecer as operações aeroporto, acompanhando as atividades de embarque e desembarque e pouso e decolagem, além de uma apresentação dos bombeiros da Seção de Combate a Incêndio do terminal.

A visita está programada para começar às 13h30, com recepção no terminal de passageiros, e deverá ser finalizada com um lanche, quando todos os participantes farão uma confraternização.

Os jornalistas que quiserem acompanhar a visita das crianças deverá fazer contato com o aeroporto para credenciamento. Os telefones são (93) 3515-2192 e (93) 3515-1976.

SERVIÇO

Visita de alunos da Apae ao Aeroporto de Altamira

Data e Horário: 11/10, às 13h30

Local: Terminal de passageiros do Aeroporto de Altamira

Contato para credenciamento: (93) 3515-2192 / 1976.

