Aeroporto de Belém realiza batismo de aeronaves em homenagem ao Círio de Nazaré

(Foto:Reprodução infreero) – No próximo dia 11 de outubro, a capital paraense celebra uma das principais manifestações culturais do Brasil e do mundo. Realizado há mais de dois séculos, o Círio de Nazaré reúne anualmente mais de mais de dois milhões de devotos de Nossa Senhora de Nazaré, de acordo com a Arquidiocese de Belém.

Em comemoração à festa religiosa, o Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans – Júlio Cezar Ribeiro (PA) será palco, na próxima terça-feira (6/10), de três batismos de aeronaves com jatos d´água. A ação vai ocorrer entre 11h30 e 12h e contemplará os voos 4932, da Azul, 3509, da Latam e 1896, da Gol.

O superintendente do aeroporto, Fábio Rodrigues, explica que em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o terminal não será palco da tradicional romaria. “Sabemos da importância do Círio para a cidade e para todo o Brasil, por isso, adotamos protocolos rígidos para garantir a segurança de todos os passageiros e dos profissionais que aqui trabalham e compõem nossa comunidade aeroportuária nesse momento de pandemia. Para evitar aglomerações, não faremos os tradicionais festejos dentro da área do aeroporto”, disse.

ATENÇÃO: Veículos de imprensa interessados em acompanhar os batismos das aeronaves das áreas restritas do aeroporto devem enviar para o e-mail imprensa@infraero.gov.br ou pelo Whatsapp (61) 99981-8411, até às 18h de segunda-feira (5/10), o nome completo, além do CPF e RG, dos profissionais que cobrirão a pauta.

Expectativa de movimentação

Entre os dias 5 e 19 de outubro, devem passar pelo aeroporto paraense cerca de 120 mil passageiros, entre embarques e desembarques. No período, devem ocorrer 947 operações, entre pousos e decolagens. No mesmo evento do ano passado, foram contabilizados 153.392 passageiros e 1.216 operações.

O superintendente do aeroporto, Fábio Rodrigues, explica que, para o mês de outubro, o terminal belenense já conta, na programação de voos, com cerca de 78% do que era a oferta de assentos em outubro do ano passado. “O Aeroporto de Belém é um dos terminais brasileiros com a maior proporção de retomada de voos em função da pandemia da Covid-19. Esperamos fechar o mês de outubro com um número superior aos 200 mil passageiros embarcados e desembarcados, o que corresponde a 80% da movimentação do mesmo período em 2019”, pontuou.

Prevenção

A Infraero conta com uma campanha de orientação aos passageiros e funcionários da sua rede de aeroportos no combate ao coronavírus (Covid-19). Intitulada “Cuide ainda + de você e dos outros”, o objetivo da campanha é preparar os terminais para a circulação de pessoas, garantindo a segurança de todos. No Aeroporto de Belém, além das telas informativas e dos avisos sonoros, passageiros encontram adesivos instrutivos no momento do check-in, embarque, desembarque, nas áreas de raio-x, nas esteiras de retirada de bagagens; ao usar escadas, elevadores e longarinas; ou mesmo na entrada em estabelecimentos comerciais e praça de alimentação. Outras informações podem ser obtidas no site da empresa – https://bit.ly/31IpObB

Guia do Passageiro e Aplicativo Voos Online

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia área podem ser conferidas no Guia do Passageiro, que também traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser lido clicando aqui.

Por: Assessoria de Imprensa – Infraero

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...