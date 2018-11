Aeroporto de Belém recebe a 1ª Corrida do Aeroportuário e Aeroviário

Aeroporto de Belém (Foto: Reprodução/Infraero)– O Aeroporto Internacional de Belém (PA) será palco da 1ª Corrida do Aeroportuário e Aeroviário em homenagem ao Dia do Aeroportuário, celebrado no dia 17/11.

O evento, aberto ao público, ocorrerá no dia 24/11, na área interna do terminal belenense, com largadas às 6h15 e 6h20, da Praça do Avião. O circuito terá dois percursos: corrida de 5km e caminhada de 2km.

Os primeiros colocados masculino e feminino da categoria geral e aeroportuário/aeroviário receberão premiações em dinheiro e troféus. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada receberão uma medalha de participação.

A iniciativa é uma parceria da INFRAERO com a comissão da Semana Interna de Prevenção do Acidente do Trabalho(SIPAT ) de Val-de-Cans e tem o objetivo de estimular a prática esportiva, aproximando aeroporto e comunidade.

Os interessados podem se inscrever na Administração da Infraero até o dia 23/11. As vagas são limitadas a 500 participantes e custam R$ 25,00 para o público em geral. Os inscritos vão receber uma camiseta para participação no evento. Mais informações podem ser obtidas nos telefones (91) 3210 6119 / 6325 ou (91) 98165-6447.

Fonte:Infraero

