Aeroporto de Belém receberá nova frequência da TAP para Lisboa

(Foto:Infraero)- Passageiros do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans (PA) passarão a contar com mais uma terceira opção da TAP para Lisboa, em Portugal, a partir desta sexta-feira (7/6). Operado por um Airbus A330, com capacidade para 268 passageiros, o novo voo direto ocorrerá às sextas-feiras, pousando às 20:55 e decolando às 22:35. O tempo estimado da viagem será de 6h30.

De acordo com o superintendente de Val-de-Cans, Fábio Rodrigues, a nova rota integra o leque de possibilidades de quem viaja para fora do país. “Os nossos passageiros contarão com três voos semanais da TAP para Lisboa às quartas, sextas-feiras e domingos, até outubro deste ano, período de alta temporada na Europa”, explicou.

Além da nova frequência para o exterior, o terminal belenense contará com novo voo doméstico da Azul ligando Belém a Guarulhos (SP), a partir do dia 2 de setembro. A conexão, diária e direta, será operada por Airbus A320 com capacidade para 174 passageiros, e terá saídas programadas às 2:45.

“A adição das rotas à malha aérea paraense amplia o número frequências diretas partindo de Belém e abre portas para futuros voos domésticos e internacionais. A nossa expectativa é que esses novos voos atraiam mais passageiros, gerando um aumento significativo no movimento até o final do ano”, destacou.



Com capacidade para receber até 7,7 milhões de passageiros por ano, operam diariamente, em Val-de-Cans, uma média de 100 voos comerciais regulares, de sete companhias aéreas – Avianca, Azul, Gol, Latam, MAP, Surinam e TAP. As rotas interligam Belém a diversos destinos brasileiros – Guarulhos (SP); Recife (PE); Brasília (DF); Macapá (AP); Altamira, Marabá e Santarém (PA); Rio de Janeiro (RJ); Confins (MG); Manaus (AM); Fortaleza (CE); São Luís (MA); Cuiabá (MT). Já os voos internacionais ligam a capital paraense à Europa, aos Estados Unidos, ao Suriname e à Guiana Francesa.

Por:Assessoria de Imprensa Infraero

