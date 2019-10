Aeroporto de Oriximiná recebe investimentos do Governo Federal para obras de revitalização

Aeroporto de Oriximiná recebe investimentos em obras do Governo Federal — Foto: Márcio Garcia/Arquivo Pessoal

Ministério da Infraestrutura e Força Aérea realizaram visita técnica para dar início às obras no aeroporto. Previsão é de que revitalização seja finalizada em março de 2020.

O Aeroporto de Oriximiná, no oeste do Pará, receberá do Governo Federal investimentos em obras para melhorias e para ativar voos noturnos no município. A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério da Infraestrutura e Força Aérea Brasileira (FAB) realizaram visita técnica, nesta terça-feira (1°), ao local, para dar início às obras.

O objetivo é fortalecer integração da Amazônia e assim gerar benefício a toda comunidade local. As obras têm previsão de entrega para março de 2020.

De acordo com o diretor de investimentos da SAC, Eduardo Henn Bernardi, quando um aeroporto regional começa a receber voos nacionais, ele é um grande vetor de desenvolvimento da cidade.

“A ideia é que a obra traga desenvolvimento, atenda a população e mais importante conecte todas os moradores de Oriximiná ao Brasil e ao Mundo, porque todos vão ficar próximos de todas as localidades que quiserem, além de trazer investimentos ao município”, destacou.

A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) será a executora da obra. Os maquinários e equipamentos necessários para realização da revitalização já estão na cidade. Toda mão de obra será contratada pela Comara no município, após processo seletivo. No total, 80 pessoas serão contratadas.

* Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná.

Por:Kamila Andrade, G1 Santarém — Pará

