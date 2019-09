Aeroporto de Santarém abre inscrições para 4ª edição do Spotter Day Infraero

O Aeroporto de Santarém, no oeste do Pará, será palco da 4ª Edição do Spotter Day Infraero. O evento gratuito, será realizado no próximo dia 19 de setembro, das 13h às 17h, com intuito de proporcionar aos fotógrafos – amadores e profissionais – a oportunidade de registrar operações de pousos e decolagens em áreas normalmente restritas ao público, além de fotos do terminal de passageiros, obtendo imagens de ângulos privilegiados.

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (5/9) e contarão com 20 vagas disponíveis. Para participar, basta ser maior de 18 anos, ter equipamento fotográfico e se inscrever pelo site spotterdayinfraero.com até o dia 11/9.

Os spotters

A palavra spotter, em tradução literal, tem o significado de observador ou olheiro. Na aviação, o termo ganha uma variação: plane spotter, ou observador de aviões. O hobby do spotting é bastante praticado em diversos países e tem crescido também no Brasil. Os spotters podem tanto observar a movimentação das aeronaves quanto registrar por fotografias ou vídeo as operações que envolvem a aviação.

O termo surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando alguns países que sofriam ataques de bombardeiros alemães começaram a encarregar cidadãos para observarem a movimentação de aeronaves, lançando um alerta no caso de aproximação de bombardeiros.

