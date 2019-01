(Foto:Crédito: Divulgação/Infraero) – Aeroporto de Santarém fecha 2018 com alta 5% na movimentação de passageiros

O Aeroporto de Santarém (PA) fechou 2018 com crescimento na movimentação de passageiros. Mais de 477,6 mil viajantes passaram pelo terminal paraense no período, 5% superior ao registrado em 2017, quando 452,9 mil pessoas foram transportadas. O fluxo de aeronaves também cresceu 2,7% no ano passado. Somadas as operações de pousos e decolagens, o volume atingiu a marca de 10,5 mil voos, 284 a mais que o movimento apresentado em 2017, que chegou a 10,2 mil.

De acordo com o superintendente do terminal, Enock Alves, os números positivos de 2018 estão relacionados a fatores como recuperação gradual da economia, a qualidade dos serviços prestados pelo terminal bem como ao potencial turístico da região. “O Aeroporto de Santarém é a principal porta de acesso à vila de Alter do Chão, no Pará, importante polo turístico da região oeste do estado, que é conhecido como “Caribe da Amazônia” por suas cristalinas praias de água doce. Tudo isso, aliado a outros pontos, tem contribuído para o aumento no movimento de passageiros e aeronaves do terminal santareno”, pontuou.

O aeroporto, que fica a 15 quilômetros do centro de Santarém e funciona 24 horas por dia, opera em média nove voos nacionais diários das companhias aéreas Gol, Latam, Azul e Map, com destino a cidades como Belém, Altamira, no Pará, a Manaus (AM), Recife (PE), São Luiz (MA), Fortaleza (CE) e Brasília (DF) e conta com um terminal com capacidade para receber 1,8 milhão de passageiros.

Assessoria de Imprensa Infraero

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...