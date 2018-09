Aeroporto de Santarém inicia receptivo aos turistas da Festa do Sairé

(Foto: Crédito: Divulgação/Infraero)- O Aeroporto de Santarém (PA) inicia, na próxima segunda-feira, 17 de setembro, o receptivo aos turistas do Festival do Sairé. Até o dia 22, quem desembarcar no terminal santareno será recebido com apresentações de grupo folclórico, flash mob e degustação de comidas típicas.

Para entrar ainda mais no clima do festejo, o aeroporto conta também com decoração temática. Elementos símbolos do Sairé, como a bandeira do divino, o vestido da Saraipora e os botos Cor de Rosa e Tucuxi, decoram a sala de desembarque e fazem a alegria dos viajantes.

A ação de boas-vindas é fruto de uma parceria entre a Infraero e a Secretaria Municipal de Turismo e vai ocorrer no desembarque nos horários de maior movimento, das 14h às 17h.

A expectativa é que cerca de 13 mil pessoas embarquem e desembarquem no terminal santareno entre os dias 17 e 24 de setembro, um aumento de aproximadamente 20% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 10.989 viajantes foram transportados.

A Festa do Sairé, que ocorre no período de 20 a 24 deste mês, é uma das principais manifestações folclóricas e religiosas da Amazônia, realizada há mais de três séculos, em Alter do Chão, oeste do Pará.

