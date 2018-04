Aeroporto de Santarém-Jovem é presa ao tentar embarcar com 3 kg de drogas amarradas ao corpo

Droga apreendida pela Polícia Federal no Aeroporto de Santarém, no PA (Foto: Reprodução/TV Tapajós)Jovem é presa ao tentar embarcar em voo com 3 kg de drogas amarradas ao corpo em Santarém

Prisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5) no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca. Droga estava em uma cinta modeladora.

Uma jovem de 20 anos foi presa por tráfico de drogas no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca em Santarém, no oeste do Pará. A prisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5) quando a suspeita tentava embarcar com 3 kg de cocaína amarrados em uma cinta modeladora usada por ela.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a suspeita iria pegar um voo para Belém. Ela foi parada no posto de fiscalização para vistorias de combate ao tráfico de drogas e os policiais encontraram o entorpecente.

A droga foi apreendida e a jovem foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal, onde prestou depoimento. Depois, foi levada para a Central de Triagem Feminina da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã.

De janeiro deste ano até agora, a PF já apreendeu 30 kg de maconha, 255 kg de cocaína, além de 500 selos de LSD.

Por G1 Santarém, Pará

