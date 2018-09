Aeroporto de Santarém recebe 3ª edição do Spotter Day Infraero

(Foto:Infraero)- Na próxima quinta-feira, (20/9), o Aeroporto Santarém (PA) será palco da 3ª edição do Spotter Day Infraero. O evento é gratuito e as inscrições ficam abertas até segunda-feira, dia 17, ou até o preenchimento das 20 vagas disponíveis.

A ação ocorrerá das 13h às 4h30 e proporcionará aos fotógrafos profissionais e amadores a oportunidade de acompanharem aproximadamente 18 operações de pousos e decolagens em áreas normalmente restritas ao público, obtendo também imagens de ângulos únicos do próprio aeroporto.

Para participar, os interessados, que devem ter pelo menos 18 anos, precisam se inscrever através do endereço http://spotterdayinfraero.com/proximos-eventos/

Os spotters

A palavra spotter, em tradução literal, tem o significado de observador ou olheiro. Na aviação, o termo ganha uma variação: plane spotter, ou observador de aviões. O hobby do spotting é bastante praticado em diversos países e tem crescido também no Brasil. Os spotters podem tanto observar a movimentação das aeronaves quanto registrar por fotografias ou vídeo as operações que envolvem a aviação.

O termo surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando alguns países que sofriam ataques de bombardeiros alemães começaram a encarregar cidadãos para observarem a movimentação de aeronaves, lançando um alerta no caso de aproximação de bombardeiros.





