Aeroporto de Santarém receberá obras de recuperação na pista

(Foto:Infraero) – A Infraero dará início as obras de revitalização da pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca (PA). Os trabalhos serão conduzidos pela Construtora e Reflorestadora Rio Pedreira Ltda, vencedora da licitação, e terão início no próximo dia 9 de setembro, com previsão de entrega em até 80 dias.

Com investimento de aproximadamente R$ 1,3 milhão, os serviços serão executados em trechos como eixo de pista, área de giro de aeronaves e pista de taxiamento, totalizando cerca de 19 mil m². As melhorias vão ocorrer em horários sem voos programados, portanto, as operações das companhias aéreas seguirão normalmente, sem impactos.

De acordo com o superintendente do aeroporto, Enock Alves, a obra tem caráter preventivo e o objetivo de manter os níveis de segurança das operações no terminal paraense. “Os serviços vão garantir a manutenção dos níveis de segurança operacional nos procedimentos de pousos e decolagens, de acordo com os padrões normativos vigentes”, declarou.

Com capacidade para atender até 1,8 milhão de passageiros por ano, o Aeroporto de Santarém funciona 24 horas por dia e opera uma média de nove voos nacionais diários das companhias aéreas Gol, Latam, Azul e Map. Elas ligam a cidade a destinos como Belém, Altamira e Marabá, no Pará, Manaus (AM), Recife (PE), São Luís (MA) e Brasília (DF).





