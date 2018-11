Aeroporto de Santarém recepciona a imagem da padroeira da cidade

(Foto:Crédito: Divulgação/Infraero) -O Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca (PA) está recepcionando a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, desde o início das festividades do Círio, segunda maior manifestação religiosa do Pará. O receptivo da Santa Padroeira é uma forma de receber também os fiéis que chegam de outras localidades em Santarém e podem ali ter seu momento de fé.

O superintendente do aeroporto, Enock Alves Gama Filho, destacou a importância da parceria da Infraero com a Secretaria Municipal de Turismo pela permanência da imagem no saguão do aeroporto até o fim das festividades no próximo dia 8. ” O movimento do Círio está completando 100 anos no município. É um movimento cultural muito forte, que envolve a população de Santarém quase que na sua totalidade, e a Infraero não poderia ficar de fora desta manifestação. Com isso, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Turismo e a Arquidiocese local e a imagem peregrina está no aeroporto de Santarém para visitação pública principalmente atendendo aos nossos turistas, os passageiros e usuários que entram e saem também do município de Santarém. Ela está instalada no saguão porque serve para que as pessoas a vejam tanto na hora de desembarcar quanto na hora de embarcar”, disse o gestor.

A devoção a Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, teve origem em 1661. Foram os jesuítas que criaram a Missão junto a aldeia dos índios Tapajós. O fundador da cidade, o padre João Felipe Bettendorff, que construiu a igreja e dedicou à Santa, de quem era devoto.

O Círio de Nossa Senhora da Conceição é um evento cultural e de turismo religioso da cidade de Santarém e é considerado a segunda maior manifestação religiosa do Pará, e reúne devotos de mais de 12 cidades da região. O primeiro círio foi realizado em 1919, saindo da Igreja de São Sebastião. Este ano é comemorado o centésimo Círio.

