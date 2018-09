Aeroporto Val-de-Cans sedia 1ª Edição do Spotter Kids Infraero em Belém

(Foto:Crédito: Divulgação/Infraero) – O Aeroporto Internacional de Belém (PA) está com inscrições abertas para a 1ª Edição do Spotter Kids Infraero. O evento gratuito, em comemoração ao mês das crianças, será realizado no dia 20 de outubro, das 13h às 15h30. As inscrições ficarão abertas até a próxima sexta-feira (5/10), ou até o preenchimento das 20 vagas disponíveis.

A versão infantil do tradicional Sportter Day, tem o objetivo de despertar o interesse dos pequenos pela aviação, e dar a oportunidade de acessarem espaços inusitados e restritos do terminal, liberados apenas para esta ocasião.

Durante a atividade, crianças entre 6 e 13 anos, terão a chance de ficar bem próximos dos aviões para registrarem de perto a movimentação da pista de pousos e decolagens, uma experiência única e inesquecível.

Os sportters mirins também vão visitar a Seção de Combate a Incêndio e conhecer um pouco do trabalho dos bombeiros que atuam no aeroporto. Eles poderão assistir e se divertir com algumas simulações de combate a incêndio, com testes de equipamentos utilizados em situações de socorro, como o uso dos canhões de jato d´água e dos alarmes sonoros.

Para participar, os pais ou responsáveis interessados deverão inscrever os participantes mirins e consultar o regulamento no site spotterdayinfraero.com

