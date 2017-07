Aeroportos do Pará terão R$ 125 milhões

Oito aeroportos no Estado do Pará serão contemplados com recursos de aproximadamente R$ 125 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para realização de obras e instalação de equipamentos fundamentais para a operação noturna e para a acessibilidade de passageiros.

O termo de compromisso para repasse de recursos acontecerá ainda esse ano, segundo a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). Breves, Marabá, Paragominas e Redenção receberão recursos para diversas obras de infraestrutura e equipamentos.

Já Itaituba, Conceição do Araguaia, Almeirim e Ourilândia do Norte receberão equipamentos. A inclusão dos aeroportos paraenses na lista de investimentos em aviação regional é resultado do trabalho do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que negociou diretamente com a SAC e foi fundamental para que os recursos possam chegar ao Estado.

Helder destaca que a melhoria dos aeroportos paraenses traz não só benefícios sociais como econômicos e é fundamental para o desenvolvimento do Estado.

“Quero dizer da minha satisfação de ter colaborado para levar mais investimentos para o Pará. Investimentos que permitirão que esses aeroportos, essas cidades, essas regiões possam receber voos comerciais e possam ter voos noturnos, o que ajuda sob o âmbito econômico, mas também salva a vida de pessoas. Quero registrar que, em um estado como o Pará, há a necessidade de estarmos interligados, seja pelas nossas estradas, pelos nossos rios e, claro, tendo a oportunidade de ter uma malha aeroviária estrutural”, disse o ministro.

O secretário nacional de Aviação Civil, Dario Lopes, detalhou o que será destinado a cada aeroporto paraense que será beneficiado nessa primeira fase do programa de investimentos na aviação regional.

“No momento, quatro aeroportos estão na programação para grandes obras que incluem terminais novos de passageiros, aumento de pátio de aeronaves, reforço de pista e pouso e decolagem e equipamentos. Em Marabá, a Infraero já recebeu repasse de R$ 7 milhões para reforma do terminal de passageiros. Paragominas e Redenção estão na fase de anteprojeto, que antecede a licitação. No caso de Paragominas, os recursos são de R$ 55 milhões e para Redenção, R$ 27 milhões”, explicou Lopes.

Segundo Dario Lopes, o aeroporto de Breves ainda não chegou à fase do anteprojeto. Porém, para este aeroporto a previsão é de recursos de R$ 20 milhões para obras. Lopes destacou que o termo de compromisso que garante o repasse dos recursos para o Pará será assinado este ano e as licitações para as obras ficarão a cargo do governo estadual.

“Os aeroportos paraenses que estão nessa primeira fase são os que atendem a uma maior área de influência no Pará. E também são os que receberam maior retorno de empresas interessadas em operar nestes aeroportos”, acrescentou Dario Lopes.

No caso dos aeroportos que não terão obras no momento, mas receberão equipamentos, o aeroporto de Itaituba vai receber esse ano, segundo Lopes, um equipamento de Raio X e rampas de acessibilidade para garantir a chegada de pessoas portadoras de necessidades especiais às dependências do aeroporto. O investimento é de R$ 1 milhão.

Já os aeroportos de Conceição do Araguaia, Almeirim e Ourilândia do Norte vão receber estações meteorológicas automáticas. Cada estação custa R$ 2,5 milhões e fazem parte de um acordo da SAC com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Dario Lopes adiantou que o acordo também prevê que sejam instaladas estações meteorológicas nos aeroportos de Breves e Paragominas. Também está em estudo, mas já com recursos assegurados, a instalação de balizamento – luzes de orientação nas pistas de pouso e decolagem para facilitar o voo noturno – no aeroporto de Conceição do Araguaia. O valor a ser destinado na instalação não foi divulgado.

Em entrevista ao DIÁRIO no começo do ano, Dario Lopes comentou sobre a importância da orientação e ajuda do ministro Helder Barbalho, que foi fundamental para que o trabalho técnico fosse concluído com o olhar de quem sabe e conhece a realidade local.

