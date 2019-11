Afastado procurador Ricardo Albuquerque, da fala sobre índios e escravos

Ricardo Albuquerque é afastado (Foto:Reprodução MPPA)

Colégio de Procuradores de Justiça do MPE pune ouvidor após falas polêmicas

O procurador de justiça Ricardo Albuquerque foi afastado, após deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPE), por unanimidade, contra o ouvidor, conforme revelou uma fonte do Colégio. Assume na Ouvidoria, o procurador Antônio Eduardo Barleta de Almeida.

Segundo a mesma fonte, o relator do processo para apurar o caso e realizar a instrução será o procurador Estevam Sampaio.

O Ministério Público deve divulgar nota sobre a decisão.

Procurador do Pará diz que ‘problema da escravidão foi porque índio não gosta de trabalhar

Além disso, disse a fonte, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio do corregedor-geral Rinaldo Reis Lima, em Brasília, abriu procedimento disciplinar contra Ricardo Albuquerque. O procedimento pode acarretar penas que vão de advertência à perda do cargo.

