Afeganistão: explosões em jogo de críquete deixam 8 mortos e 43 feridos

Pelo menos oito pessoas morreram e 43 ficaram feridas em três explosões consecutivas durante uma partida de críquete noturna na província oriental afegã de Nangarhar, disse neste sábado (19) uma fonte oficial à Efe .

As explosões ocorreram por volta da meia-noite local no estádio de críquete Spinghar, em Jalalabad, capital de Nangarhar, onde centenas de pessoas assistiam a uma partida entre equipes locais, disse o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaullah Khogyanai.

“As explosões aconteceram entre os espectadores”, afirmou o responsável, acrescentando que a natureza das mesmas não é clara e que as autoridades estão investigando.

Dos 43 feridos, prosseguiu, sete estão em “estado crítico”. O organizador do torneio é uma das vítimas fatais, acrescentou.

O jogo foi organizado coincidindo com o Ramadã e nela participavam vários times de Jalalabad, uma cidade que tem sofrido vários atentados terroristas nos últimos meses.

Nenhum grupo reivindicou a autoria das explosões na província, onde o braço afegão do denominado Estado Islâmico tem o seu principal reduto.

De acordo com a ONU, o número de vítimas civis no Afeganistão no ano passado subiu para 10.453, dos quais 3.438 mortos e 7.015 feridos.

Fonte: Lusa

