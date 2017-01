Afeganistão vive dia sangrento com três ataques terroristas

Um dos ataques aconteceu próximo ao Parlamento do país, em Cabul

Esta terça-feira, dia 10, foi um dia sangrento no Afeganistão. O país sofreu três atentados terroristas que deixaram ao menos 53 mortos e dezenas de outros feridos.

PUB

O primeiro aconteceu em Lashkargah, capital da província de Helmand, e causou a morte de ao menos oito pessoas. No fim da manhã desta terça, um kamikaze entrou na casa que hospedava um oficial da NDS, principal agência de inteligência do país, e se explodiu. A polícia local ainda não divulgou se mais pessoas morreram, mas afirmou, no entanto, que o ataque poderia ter sido pior por que um caminhão cheio de explosivos que estava indo em direção à casa foi detido antes de fazer qualquer estrago.

No entanto, o atentado que mais deixou vítimas fatais foi o que aconteceu na cidade de Cabul. Um duplo bombardeio suicida foi registrado perto do Parlamento do país, local de grande movimentação, matando ao menos 38 pessoas e ferindo mais de 70.

O ataque, que foi reivindicado pelo grupo islâmico afegão Talibã, começou quando um homem-bomba se explodiu no local.

Alguns minutos depois, um carro-bomba também acabou se explodindo.

O duplo-atentado, que pareceu coordenado, aconteceu na hora que os funcionários do Parlamento e dos prédios vizinhos estavam voltando para casa.

De acordo com o grupo terrorista, o alvo do ataque era um micro-ônibus que levava integrantes da NDR. O último atentado do dia foi na cidade de Kandahar, na província meridional de mesmo nome. O ataque foi realizado por um kamikaze que se explodiu durante uma reunião na embaixada dos Emirados Árabe Unidos, que feriu o embaixador do país no Afeganistão e matou ao menos 7 pessoas. (ANSA) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Fonte: Notócias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...