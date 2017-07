Afogamento é registrado na Ilha do Mosqueiro

O jovem de 26 anos estava acompanhado da irmã e do cunhado no momento do afogamento, mas não sobreviveu.

Três jovens da mesma família se afogaram na manhã de domingo (23), na Praia do Farol, na ilha do Mosqueiro, Belém. Por volta das 7h30 da manhã os jovens foram arrastados pela maré forte. Duas pessoas conseguiram sobreviver. O corpo de bombeiros está fazendo as buscas do corpo do jovem de 26 anos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os jovens teriam sido arrastados por 400 metros da beira da praia pela maré que estava muito forte. A equipe tinha acabado de chegar ao local quando aconteceu o acidente. “Uma moça de 15 anos e o cunhado de 23 anos foram salvos, mas o terceiro de 26 anos não resistiu à correnteza e afundou”, disse Capitão Marcus, do Corpo de Bombeiros.

Duas lanchas e uma equipe de mergulhadores estão fazendo as buscas. A expectativa é que o corpo esteja próximo já que o local é rodeado por pedras o que pode facilitar as buscas. Os outros dois sobreviventes foram encaminhados para o Hospital local e passam bem.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...