Agamenon Meneses se defende de acusações

O presidente dos produtores rurais de Novo Progresso dá declaração para esclarecer acusações contra ele na divulgação de um vídeo no youtube.

Alenquer “ líder Sem Terra”, que está na “lista para morrer- Agamenon , rebate as acusações de ameaças de morte à líder e discorda das acusações envolvendo sua pessoa.

Assista,o vídeo, do líder dos sem terra, acusa Agamenon de participação na morte de outro líder conhecido como Brasília no distrito e Castelo de Sonho.

O presidente do sindicado dos produtores rurais de Novo Progresso, foi até a delegacia de policia civil registrar um BO (Boletim de Ocorrência), contra o líder sem terra Alenquer que o acusou de participar junto com outras pessoas para arquitetar a sua morte e acusou Agamenon de ter participado da morte do outro líder no distrito de Castelo de Sonho em 2002. A noticia foi divulgado de forma parcial pelo Jornal Dia Dia Progresso, e irritou o sindicalista. “O correto é ouvir os sois lados”, lamentou.

Para Agamenon Alenquer vai morrer nas mãos de outros, ele denunciou coisas que nunca existiu e irão existir, nunca fiz isto em minha historia e não seria agora, ainda mais por uma pessoa que pelas suas atitudes não merece nosso respeito. Não posso aceitar estas acusações – quanto à morte do outro líder “Brasília” ele sabe muito bem quem foi, inclusive denunciou na época pessoas inocentes, que pagaram pelo crime não cometido, disse.

Alenquer denunciou o ex-prefeito Neri Prazeres de ser o mentor.

Eu vou me defender porque da forma que ele age na região, pode morrer a qualquer hora pela sua atitude – “Ele grila terra e vende depois se faz de vitimas”, e ai nos vai ter que pagar pelo mau feito, argumentou.

Agamenon registrou o boletim policial e vai acionar na justiça o Jornal Dia Dia Progresso e o mentor das falsas acusações vou provar que não tenho nada com isto, finalizou.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

