AGE faz operação na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do PA para apurar possíveis irregularidades

AGE e Polícia Civil estiveram na sede da Sejdh para fiscalizar possíveis irregularidades. — Foto: Divulgação AGE

Fiscalização ocorre nesta segunda-feira (22), após uma série de denúncias recebidas através do canal da AGE. São analisados documentos de 2015 a 2020.

A Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE) realiza nesta segunda-feira (22) a operação Huios, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado (Sejudh), em Belém. O objetivo da operação, que conta com o apoio do Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil, é fiscalizar documentos na própria Sejudh.

A operação foi deflagrada após uma série de denúncias recebidas através do canal de denúncias da AGE. Entre as denúncias, estão possíveis irregularidades em processos licitatórios e compra de material que não foi repassado aos programas da secretaria.

AGE vai analisar documentos da Sejudh — Foto: Divulgação AGE

Na operação, são fiscalizadas pela Auditoria Geral do Estado documentações relacionadas a contratos, convênios, termos de parcerias e processos licitatórios.

São alvos da fiscalização documentações de 2015 a 2020 do Programa Estadual de Proteção à Defensores de Direitos Humanos (PEPDDH), Programa Estadual de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA) e Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).

Os policiais fizeram uma inspeção no setor de licitações e financeiro da Sejudh e recolheram documentos e equipamentos, que serão encaminhados para análise na AGE e Polícia Civil.

O procedimento investigatório tem prazo de 180 dias para ser finalizado, podendo ser prorrogado. Sendo confirmados os indícios de irregularidades, a denúncia será encaminhada para os órgãos de controle tomarem as providências cabíveis.

