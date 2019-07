Agencia bancária é alvo de tentativa de assalto no sudoeste do Pará

Os assaltantes não conseguiram levar nenhum valor de dinheiro. — Foto: Reprodução/Polícia Civil do Pará

Dois caixas eletrônicos do posto de atendimento foram violados, mais nenhum valor foi levado.

Uma agencia bancária do Bradesco no município de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará, foi alvo de assaltantes durante a manhã desta sexta-feira (19). Dois caixas eletrônicos do posto de atendimento foram violados, mais nenhum valor foi levado.

Segundo a Polícia Civil, a área foi isolada e aguardam a chegada da perícia no local. Um inquérito policial será instaurado para apurar a tentativa de furto.

Por G1 PA — Belém

