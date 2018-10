Agência bancária é assaltada em Marabá, no sudeste do Pará

Banco da Amazônia — Foto: Jonatas/Polícia Militar – Quadrilha armada fez família de funcionário do banco refém até que ele entregasse o dinheiro que estava guardado no cofre da agência. Valor roubado não foi informado.

A Polícia Civil investiga o assalto ocorrido a uma agência do Banco da Amazônia, na terça-feira (23), em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com as investigações policial, uma quadrilha armada invadiu a casa de um funcionário do banco na madrugada de terça-feira, e todos foram feitos reféns. Na manhã seguinte, o funcionário foi obrigado a retirar do cofre da unidade o dinheiro que estava guardado e depois repassar aos criminosos. Com posso do dinheiro, a quadrilha liberou a família da vítima.

Equipes da Seccional de Marabá e da Divisão de Repressão ao Crime Organizado de Belém investigam o caso.

Em nota, o Banco da Amazônia informou que as vítimas estão recebendo apoio psicológico e que está colaborando com as investigações. O Banco não informou o valor que foi roubado.

Por:G1PA

