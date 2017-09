Agência bancária é assaltada no município de Sapucaia, no Pará

Bandidos utilizaram explosivos para detonar caixas eletrônicos e o cofre do banco. Imagens de câmeras de segurança são analisadas e algumas pessoas começaram a ser ouvidas pela Polícia.

A agência do Banpará do município de Sapucaia foi roubada, sudeste do Pará, na madrugada desta quarta-feira (6). Os bandidos utilizaram explosivos para detonar caixas eletrônicos e o cofre do banco. Nenhum morador foi levado como refém. De acordo com as primeiras informações, eles fugiram em direção a Eldorado dos Carajás. Policiais Civis de São Félix do Xingu estão na cidade apurando o caso.

Há poucas testemunhas, já que o assalto aconteceu durante a madrugada. Imagens de câmeras de segurança são analisadas e algumas pessoas começaram a ser ouvidas, para tentar identificar os criminosos. Esta era a úncia agência do Banpará na cidade, que ficou bastante danificada.

Segundo a Polícia Civil, os assaltantes chegaram em dois carros e foram direto pra destacamento da Polícia Militar. Enquanto atiravam contra o prédio, outro grupo seguiu para a agência. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os criminosos tocaram fogo em um dos veículos usados e fugiram em outros dois carros.

