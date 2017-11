Agência do BB assaltada está fechada e sem previsão de reabrir em Novo Progresso

Após assalto ocorrido na madrugada de sexta-feira (04) para o sábado (05), a agência do Banco do Brasil não tem prazo para reabrir.

A principio, o atendimento e o auto-atendimento não voltaram a funcionar.

O Jornal Folha do Progresso entrou contato com Paulo Renato Gerente Geral da Agencia do Banco do Brasil de Novo Progresso , segundo ele aguarda segunda ordem do banco Central em Brasília para retomar atendimento e o funcionamento dos caixas eletrônicos. Ainda não tem prazo, informou o gerente.

O caso –

Conforme a informação da policia para o Jornal Folha do Progresso, o assalto foi descoberto após populares avisarem a policia que a porta interna do banco estava arrombada, a área foi isolada e o gerente comunicado após constatado o arrombamento pela policia. Segundo ainda a política o cofre teve tentativa de arrombamento com maçarico, não foi repassado ao Jornal Folha do Progresso o valor roubado, ou se realmente levaram algum montante da agencia. O G1, publicou o roubo de R$200 mil em notas rasuradas, o gerente não confirmou este número. Seguranças não foram rendidos e ninguém teve armas furtadas pelos bandidos, argumentou o gerente.

Perguntado sobre o montante roubado; “Não tenho autorização para divulgar, concluiu o gerente Paulo.

Leia Também:ASSALTO -Banco do Brasil tem porta quebrada durante a madrugada

Conforme informação preliminar o sistema de segurança (câmeras) foi retirado para pericia e até o momento não foi divulgado se foi filmado o assalto.

Ainda segundo a polícia, a ação dos bandidos foi em torno de 50/60 minutos. Ainda não se sabe o valor levado da agência.

Por Adecio Piran para Jornal folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...