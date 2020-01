Agência do INSS com apenas 1 perito médico para atender 10 municípios do PA interrompe agendamentos

O aviso surpreendeu os usuários, que passaram a agendar perícia em outras cidades como Tucuruí e Santarém.

INSS está praticamente sem peritos em Altamira, sudoeste do Pará

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no sudoeste do Pará reclamam da falta de peritos para fazer o atendimento. Apenas um médico faz perícias para concessão de benefícios previdenciários a usuários de dez municípios da região atendidos pela agência em Altamira.

Até março de 2019, quatro peritos atendiam na agência. Atualmente apenas um médico passou a fazer o atendimento. Não há previsão para o serviço ser normalizado.

Segundo as reclamações, novos agendamentos para perícia médica não estão sendo feitos na agência de Altamira. O aviso surpreendeu os usuários que dependem do benefício para se manter. Os segurados passaram a agendar perícia em outras cidades como Tucuruí e Santarém.

Em nota, a superintendência do INSS no Pará afirmou que, apesar dos profissionais da perícia médica federal atuarem nas unidades, não cabe ao instituto responder sobre as demandas referente ao indeferimento por parte da perícia médica. A falta de peritos médicos, segundo a nota, é assunto de responsabilidade do Ministério da Economia.

A superintendência disse ainda que pede aos segurados que se sentirem prejudicados procurem a subsecretaria de perícia médica federal, informando os números do CPF e do benefício.

16/01/2020 23h23

