AGÊNCIA DO SICREDI VOLTA SER ALVO DE ASSALTANTES EM CASTELO DOS SONHOS

O roubo ao banco Sicredi que fica no centro do distrito de Castelo dos Sonhos, aconteceu na manhã desta sexta-feira (03) por volta das 10hs, quando assaltantes fortemente armados praticaram o assalto, três indivíduos adentram na agência, e um segundo a informação eles agiram rápido, levaram o gerente e funcionários como reféns e saíram rumo ignorado.

⁠⁠⁠⁠⁠Agencia do banco SICREDI de Castelo dos Sonhos voltou ser alvo de assaltantes na manhã desta sexta-feira (03), agencia foi assaltada em maio do ano passado.

