Agências bancárias abrem às 9 e fecham às 13 horas

As agências bancárias abrem hoje (27) das 9 às 13h, segundo decisão do Banco Central, por causa do jogo do Brasil contra a Sérvia pela Copa do Mundo na Rússia, que começa às 15 horas. O Espaço São José Liberto funcionará das 9 às 14h. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém (Sindilojas), a abertura do comércio é opcional, mas a orientação é que, havendo interesse de ambas as partes, seja firmado um acordo sobre a abertura de cada estabelecimento. Em caso de funcionamento as lojas de rua devem abrir hoje das 8 às 14h e as lojas de shopping das 10 às 14h30 e das 17h30 às 22h.

Os shoppings da Região Metropolitana de Belém funcionarão funcionarão normalmente mas fecharão meia hora antes do início do jogo e reabrirão 30 minutos após o término. No Boulevard Shopping, a praça de alimentação e lazer funcionará das 10 às 22h, com abertura facultativa no horário do jogo, os restaurantes das 11 às 24h e os cinemas de acordo com a programação.

No Parque Shopping, a praça de alimentação e lazer abrirá das 11 às 22h e os cinemas de acordo com a programação e no Bosque Grão-Pará a praça de alimentação funcionará das 10 às 22h, com funcionamento facultativo no horário do jogo, a praça de alimentação e lazer abrirá das 18 às 22h e restaurantee e cinemae funcionarão conforme a programação. No Shopping Metrópole Ananindeua, haverá transmissão do jogo na praça de alimentação com estrutura preparada especialmente para o evento, incluindo shows após a exibição. Hoje o horário de funcionamento do shopping será das 10 às 22h, com as lojas fechando 30 minutos antes da partida e reabrindo 30 minutos depois.

O expediente e o atendimento ao público externo do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) será alterado por causa da partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2018. De acordo com a Portaria CNMP-SG nº 110/2018, hoje o funcionamento será das 7h30 às 13 horas. Ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte os termos iniciais ou finais e os prazos processuais que tiverem início ou fim estabelecido nessa data.

A coleta de sangue da Fundação Hemopa funcionará em horário diferenciado, tanto no hemocentro coordenador, localizado na Avenida Padre Eutíquio, 2109, quanto na estação de coleta Castanheira, que fica no acesso ao Pórtico Metrópole, que abrem às 7h30 e fecham as 12h30. Já a estação de coleta localizada no 1° piso do Shopping Pátio Belém funcionará das 10 às 12h30. No entanto, o fornecimento de sangue não será afetado, já que o atendimento transfusional é ininterrupto.

