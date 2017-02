Agências da Caixa mudam horários para garantir saque do FGTS

Cidadãos também podem conferir se possuem contas inativas e outras informações no site da Caixa e no teleatendimento

Para atender os cidadãos que irão retirar pagamentos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa modificou os horários de atendimento nas agências.

Em fevereiro, entre os dias 15 e 17, todas as agências do banco irão abrir duas horas mais cedo para atender os trabalhadores.

O banco criou ainda um serviço específico no site. No endereço, as pessoas podem verificar se possuem contas contempladas, o valor que têm a receber, a data do saque e os canais disponíveis para o pagamento.

Além disso, há a opção do Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 726 2017. Os cidadãos precisam informar, em ambos os canais de atendimento, o número de de CPF e PIS/PASEP (NIS).

A Caixa vai abrir algumas agências também nos sábados para solucionar dúvidas, regularizar cadastros e fazer o cadastramento de senha do Cartão do Cartão Cidadão. A relação das agências está disponível no site da Caixa. Confira o calendário:

Fevereiro: dia 18, das 9h às 15h

Março: dia 11, das 9h às 15h

Maio: dia 13, das 9h às 15h

Junho: dia 17, 9h às 15h

Julho: dia 15, das 9h às 15h

Contas inativas

Todo trabalhador que teve um contrato de trabalho finalizado até 31 de dezembro de 2015 e possua saldo nessa conta poderá efetuar o saque. É possível ter mais de uma conta inativa, já que todo contrato com carteira de trabalho assinada tem uma conta de FGTS vinculada. Com informações da Agência Brasil.

