Agências da Caixa vão abrir mais cedo no Pará

A Caixa Econômica Federal começa nesta sexta-feira (10) o pagamento das contas inativas do FGTS dos trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Para atender ao público, agências da Caixa funcionarão em horário diferenciado até a próxima terça-feira (14), inclusive com atendimento no sábado (11).

Nesta sexta-feira (10), na segunda-feira (13) e na terça-feira (14), todas as agências do Brasil abrirão duas horas mais cedo que o expediente normal. Já no sábado (11), 1.841 agêncais do país realizarão atendimento exclusivo sobre o FGTS inativo no horário de 9h às 15h.

Em Belém, 10 agências funcionarão neste sábado: as agências Círio (avenida Presidente Vargas, n° 744); Braz de Aguiar (avenida Braz de Aguiar, n°774); Batista Campos (travessa Padre Eutíquio, n°2021); Ver-o-Peso (avenida Presidente Vargas, n° 121); São Braz (avenida José Malcher. n° 2723); Museu Emílio Goeldi (avenida Gentil Bittencourt, n° 1758); Icoaraci (travessa Cristóvão Colombo, n° 980), Pedro Miranda (avenida Pedro Miranda, n° 1646); Marco de Belém (avenida Dr. Freitas, n° 3260); e Senador Lemos (avenida Senador Lemos; n°1202).

A lista completa de agências com horário diferenciado está disponível no site da Caixa.

Mais de 4,8 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de março. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa R$ 6,96 bilhões e equivale a 15,9% do total disponível.

Cerca de 1,65 milhão de trabalhadores (34%) receberão automaticamente o crédito em suas contas na Caixa no dia 10 de março. Mais de 1,2 milhão (25%) poderá sacar utilizando Cartão Cidadão no autoatendimento, lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui. Os demais trabalhadores deverão sacar seus recursos nas agências da Caixa.

Valores até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cartão Cidadão. Para valores entre até R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências Caixa.

Por questão de praticidade, a Caixa recomenda ao trabalhador ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato.

