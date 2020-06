Agências do Banpará abrem neste sábado para atender beneficiários do Fundo Esperança em Belém e no interior do PA

A medida visa garantir que todos os cadastrados e aprovados no Programa sejam atendidos.(Foto:Reprodução)

Por conta do grande número de beneficiários que procuraram pelas agencias do Banco do Estado do Pará (Banpará) em Belém e no interior, neste sábado (6) as agencias funcionarão até as 14h para receber exclusivamente beneficiários do Fundo Esperança. A medida visa garantir que todos os cadastrados e aprovados no Programa sejam atendidos.

Segundo o governo, o número de contemplados que não receberam o auxílio na primeira etapa, somados ao número de empreendedores cadastrados na segunda etapa, resultou em uma grande demanda nas agências bancárias. Na manhã de sexta-feira (5), um problema elétrico deixou vários bairros de Belém sem energia elétrica e houve limitação operação para atender a demanda, segundo o Banpará.

O governo esclarecer que, ao contrário de informação falsa disseminada, não há ainda uma data-limite para o saque desse recurso, por isso não há necessidade de aglomerações nas agências. Todos os inscritos no Programa serão atendidos.

O Programa foi criado para amenizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 às micro e pequenas empresas, aos trabalhadores informais e da economia criativa. Em menos de dois dias, cerca 35.500 cadastros de empreendedores foram realizados, entre trabalhadores e micro e pequenas empresas. São R$ 80 milhões em recursos públicos que, junto ao montante já liberado na etapa anterior, totalizam os R$ 200 milhões disponibilizados pelo governo estadual.

