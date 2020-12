Agente anticorrupção da PF é assassinado a tiros

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que, ao questionarem as pessoas que estavam no local, foram informados que houve uma discussão entre o policial e o dono da Adega Empório.Segundo registro da Polícia Militar, o agente teria se desentendido por causa do preço de bebida.Silva teria sacado uma glock 0.9 mm e então “um terceiro, não identificado, sacou um revólver calibre 38 e efetuou os disparos contra a vítima”.

You May Also Like