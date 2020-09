Agente da PRF salva bebê que estava em processo de sufocando em Altamira

Por G1 PA — Belém 24/09/2020 17h05 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O agente acionou os canais de emergência e começou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, conforme. Apesar do pouco tempo para agir, o agente federal conseguiu reverter o quadro e salvar a vida do bebê.

Um agente da Polícia Rodoviária Federal salvou um bebê que estava com características de sufocamento, em Altamira, sudoeste do Pará, nesta quinta-feira (24). O pai levou a criança até o posto da PRF em busca de ajuda. O bebê já tinha os lábios roxos devido ao processo de sufocamento.

