Agente da Sefa é preso em flagrante suspeito de extorquir caminhoneiro em Santana do Araguaia, no PA

Polícia apreende dinheiro com suspeito de extorsão no PA. —( Foto: Reprodução / Polícia Civil)

A Polícia encontrou quantia de R$26.400 no posto do distrito de Barreira de Campo, além de relógios de marca.

Um agente da Secretaria de Fazenda do Pará (Sefa) foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (16), suspeito de crime de corrupção passiva. Segundo a Polícia Civil, o funcionário foi flagrado extorquindo um caminhoneiro em Santana do Araguaia, sudeste do Pará.

A Polícia encontrou quantia de R$26.400, além de relógios de marca, no posto onde o funcionário atuava, no distrito de Barreira de Campo, zona rural do município. À Polícia, Fernando dos Santos Ferreira negou que tenha aceitado qualquer valor em dinheiro.

A prisão ocorreu por volta das 12h30. A vítima disse que foi cobrado o valor de R$10 mil. O dinheiro, segundo a vítima, era pedido para liberar duas máquinas agrícolas comparas em São Paulo. O funcionário disse, ainda segundo a vítima, que liberaria o maquinário por R$6 mil, após aceitar o pagamento sem boleto e recibo e somente carimbando a nota fiscal.

A Polícia Civil foi acionada e foi até o local. Os policiais localizaram R$1100, abaixo de uma televisão, e constataram que as notas eram as mesmas repassadas pelo caminhoneiro, conferindo a numeração.

Os policiais encontraram ainda R$25.300 mil em notas embaladas em sacos plásticos, além de dois relógios com etiquetas apresentando valor de R$430, cada um. Fernando Ferreira deve responder por corrupção com aumento de pena, segundo a Polícia.

Por G1 PA — Belém

