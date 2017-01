Agente de Jadson pede R$ 10 milhões de luvas em papo com o Corinthians

Se quiser a contratação do meia de 33 anos, Timão terá de investir. Concorrência com o Atlético-MG e salário pretendido pelo atleta também podem ser entraves

Se quiser mesmo a contratação de Jadson, o Corinthians terá de abrir os cofres. Isso porque, apesar do meia de 33 anos ter rescindido o seu contrato com o Tianjin Quianjian, da China, os empresários do jogador querem o pagamento de luvas de R$ 10 milhões para viabilizar o negócio (o termo luvas é usado para falar de uma espécie de prêmio pela assinatura do acordo). O Atlético-MG, outro interessado e em situação financeira melhor, é concorrente.

Apesar de querer muito o retorno dele ao Timão, onde foi campeão brasileiro e deixou o clube como ídolo, a diretoria já deixou claro que não pretende entrar em leilão pela contratação. E nem pensa em loucuras financeiras.

O salário pretendido pelo atleta está na casa dos R$ 650 mil, o que foge dos padrões do clube neste momento. A direção do Corinthians não confirma valores, mas está disposta a pagar cerca de R$ 450 mil de salários, valor semelhante ao que ele recebia em 2015.

– Não vamos fazer loucura, como não fizemos para renovar com o Guerrero em 2015. É um ídolo, mas temos nossa política financeira – disse um dirigente do Timão no início da semana.

Após viajar para a China para resolver sua situação contratual, o jogador retorna ao Brasil nesta quarta-feira ao Brasil. O jogador exige um contrato de, pelo menos, três temporadas, o que não é considerado um problema. Técnico do Timão, Fábio Carille vê o meia como reforço fundamental.

– É um excelente jogador, que se desligou do futebol chinês. A briga vai ser boa. Nós sabemos que é um jogador que serve para qualquer time. Virão outras propostas. Sei que tem times atrás dele – afirmou o treinador, em entrevista coletiva na terça-feira, nos Estados Unidos.

