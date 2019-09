Agente de trânsito é preso por envolvimento em assassinato de sindicalista em Marabá

Líder foi morto a tiros em 2018, dentro da sede do sindicato que presidia (Foto:Reprodução)

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), policiais civis da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá (Deca) prenderam o servidor público Roberto Silveira da Silva, acusado de participação no assassinato do sindicalista Antônio Marcos Damasceno Reis, de 40 anos, morto a tiros em 09 de agosto de 2018. Roberto foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporário cumprido durante a segunda fase da “Operação Judas”, deflagrada à delegacia vinculada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

O preso trabalha no Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá (DMTU), segundo o que foi divulgado pela Polícia Civil, e foi detido por volta de 8h, quando saia de sua casa. O mandado de prisão temporária de Roberto foi expedido pelo juiz titular da 3ª Vara Criminal de Marabá, Alexandre Hiroshi Arakaki, como parte do processo que apura a execução do sindicalista. A polícia não detalhou qual seria a participação de Roberto no crime.

O crime

Antônio foi morto a tiros dentro da sede do sindicato que presidia, na alameda Atlântica, Bairro Agrópolis, no Núcleo da Cidade Nova, em Marabá. Segundo testemunhas, dois homens altos e fortes invadiram a sede do Sindicato Intermunicipal dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais no Município de Marabá (SIAFER). Inicialmente, os assassinos teriam anunciado um assalto, mas a intenção deles era apenas matar o Antônio.

Um dos atiradores ainda teria perguntado quem era Antônio Marcos. Quando o homem se identificou, ele foi levado contra sua vontade para o quintal da sede do sindicato por um dos dols bandidos. O outro ficou na sede, mantendo as pessoas que estavam na sala como reféns, ordenando que ficassem caladas e de cabeça baixa. As testemunhas contam que ouviram três disparos vindo do lado de fora do sindicato. Quando os bandidos fugiram, os sindicalistas foram ao quintal apenas para encontrar seu líder morto.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...