Ao todo, foram encontrados dois celulares, fones de ouvido, chips, remédios e R$ 2.800

Agente é preso entrando com celulares em presídio que vai abrigar Eike

No inicio da tarde desta segunda-feira (30), um agente penitenciário foi preso tentando entrar com celulares na Penitenciária Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó.

Segundo informações do Extra, o presídio vai abrigar o empresário Eike Batista, preso pela manhã ao chegar de Nova York no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O homem, identificado como Nelson Rego Lira, de 48 anos, estava com os pertences em uma bolsa com fundo falso. Ao todo, foram encontrados dois celulares, fones de ouvido, chips, remédios e R$ 2.800.

A Seap não revela com quem Eike dividirá a cela, por motivos de segurança. No entanto, confirmou que o empresário não terá acesso à cela especial.

