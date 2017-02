Agente penitenciário é morto a tiros no bairro Livramento em Santarém

Um homem foi morto a tiros no bairro Livramento em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, trata-se do agente penitenciário Paulo Daniel Pingarilho. Um suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga se há a participação de outras pessoas. A possibilidade de o crime ter sido motivado por acerto de contas não está descartada.

De acordo com informações de populares, a vítima vinha caminhando no cruzamento das avenidas Muiraquitã e Rosa Passos, quando foi alvejado por três tiros, efetuados por um homem que vinha em uma bicicleta e fugiu do local. Segundo a capitã da PM Isabel Monteiro, outro envolvidos estão sendo procurados. “Nossas viaturas foram coletando informações. O suspeito largou a bicicleta e pegou um taxi e nós conseguimos a placa do táxi e conseguimos abordar o taxista que informou ter deixado o elemento antes de ser abordado. Nossas equipes já estão espalhadas pela cidade e já possuem mais ou menos o possível autor do crime e a polícia civil também investiga”, conclui a capitã.

Segundo o Capitão Wilton Chaves, do Grupamento Tático Operacional (GTO), um suspeito foi preso e deve ser apresentado na delegacia. “Estamos com um suspeito detido na viatura e vamos fazer a apresentação dele, ouvir as testemunhas para ver se bate com as características do indivíduo. Estamos levando em conta um provável acerto de contas, devido ao fato de nada ter sido levado da vítima”.

Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) estiveram no local para fazer a remoção do corpo e o levantamento da cena do crime em busca de evidências que ajudem a esclarecer o crime.

