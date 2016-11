Agente prisional é preso acusado de facilitar fuga

Um agente prisional, identificado apenas como Eliabe, foi preso na segunda-feira (21), acusado de facilitar a fuga de um detento no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), em Marabá.

A fuga aconteceu por volta das 5 horas da madrugada. A forma como o detento, identificado como Evandro Gomes de Souza, fugiu chamou a atenção da direção da casa penal, já que ele passou por uma grade do regime fechado sem quebrar o cadeado.

Devido à circunstância, a Polícia recorreu às imagens das câmeras de segurança que registraram um agente prisional ajudando na fuga.

O agente foi preso ainda na noite desta segunda-feira (21), no município de Itupiranga, localizado há cerca de 40 quilômetros de Marabá. Ele foi levado para a Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá. Já o fugitivo continua foragido.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) confirmou a fuga do interno e informou que um inquérito policial foi aberto para apurar possível facilitação por parte de servidores. Por questão de segurança institucional o nome não foi confirmado até a conclusão da investigação. A Susipe informa ainda que a corregedoria do órgão também irá apurar a ocorrência.

(DOL com informações da Sucursal de Marabá)

