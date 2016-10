Agente Prisional – Reta final de inscrições para vagas na Susipe

Termina no próximo dia 16 de outubro o período de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe). O objetivo é selecionar candidatos para as vagas, para desempenho em caráter temporário da função de agente prisional, com remuneração de R$ 2.304 (dois mil, trezentos e quatro reais).

A contratação temporária, nas unidades prisionais do Estado do Pará, será dividida por regiões (Metropolitana, Guamá, Baixo Amazonas, Lago Tucuruí, Carajás, Rio Capim, Rio Caeté, Araguaia, Tocantins, Tapajós, Xingú, Marajó).

As inscrições devem ser feitas pelo site da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

