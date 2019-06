Agentes acham bola de futebol recheada com maconha e celulares em presídio de Marabá

(Foto:Reprodução)-Tabletes com a droga e aparelhos foram jogados no telhado do centro de recuperação agrícola

Agentes prisionais do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), em Marabá, encontraram dois tabletes de maconha e dois carregadores de celular dentro de uma bola de futebol que foi lançada para dentro no presídio, no ultimo domingo (2).

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE), Por volta das 2 horas da manhã, agentes escutaram um barulho no telhado e, ao fazerem a vistoria, perceberam que uma bola de futebol havia sido arremessada do regime semiaberto para o fechado. A bola ficou presa na tela do pavilhão B do solar. Ao abrirem a bola, os materiais ilícitos foram encontrados.

Segundo a direção, não foi possível identificar quem arremessou o objeto e quem seriam os receptores. A unidade prisional opera dentro da normalidade.

Por:Caio Oliveira

