Agentes da PRF prendem assaltantes na BR-010

Acusados foram encontrados com dois celulares roubados

(Foto: PRF/ Divulgação) – Dois assaltantes em fuga foram presos por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no quilômetro 35 da rodovia BR-10 na noite desta quinta-feira (20). Os dois acusados praticavam roubos no município de Dom Eliseu, sudeste paraense.

Segundo informações da PRF, os dois motociclistas foram flagrados em alta velocidade, momento em que foi dada a ordem de parada. Após desobedecer às ordens, uma dos motociclistas fugiu para o local conhecido como “Vila Ligação” e a outro seguiu pela BR-010, sentido Dom Eliseu. Um dos assaltantes jogou uma arma de fogo na mata e continuou a fuga em alta velocidade, mas ambos foram alcançados pelos agentes.

Os dois foram encaminhados para Delegacia de Ulianópolis, onde havia vítimas que reconheceram os acusados. A PRF conseguiu recuperar dois aparelhos celulares roubados que estavam com os homens.

Por: Portal ORM, com informações da PRF 21 de Setembro de 2018 às 11:43 Atualizado em 21 de Setembro de 2018 às 12:01

