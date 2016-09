Agentes de Endemias fazem alerta à população de Novo Progresso

Incidência de chuva aumenta possibilidades de proliferação do mosquito da dengue

Os agentes de endemias do município de Novo Progresso, preocupados com as altas temperaturas e as chuvas que começaram cair na região, estão alertando a população quanto ao aumento das possibilidades de proliferação do Aedes Aegypti, popularmente chamado mosquito da dengue. A espécie de mosquito se procria em águas paradas e por isso é indispensável a atenção redobrada nos pátios , sempre verificando se não existem acúmulos de águas que possam ser ou vir a ser criadouros de mosquitos.

A dengue pode surgir a qualquer momento, devido a grande circulação de pessoas de outros municípios ou estados que podem acabar trazendo o vírus para o município.

O mosquito Aedes Aegypti, além de transmitir a dengue, também pode transmitir a Febre Chikungunia, com sintomas semelhantes aos da dengue, como por exemplo, febre, mal estar, dores pelo corpo, dor de cabeça e cansaço, porém a grande diferença é que este vírus avança nas juntas dos pacientes causando inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. Em caso de sintomas semelhantes é aconselhável que se busque atendimento médico.

Nas visitas domiciliares realizadas pelos agentes de endemias, focos foram encontradas em recipientes de coleta de águas da chuva, seguidos de bebedouros de animais domésticos e pratos de vasos de plantas.

Alguns cuidados importantes:

– Manter caixas de coleta de água de chuvas sempre bem tapadas, com telas (sombrite) nos canos de entrada e saída das mesmas, ou fazer tratamento com cloro;

– Evitar coletar água de chuvas em recipientes abertos; se coletar nestes recipientes, esta água deve ser consumida em no máximo cinco dias;

– Lavar os bebedouros dos animais domésticos com esponja e sabão uma vez por semana, e trocar a água dos mesmos diariamente;

– Manter os pneus em locais cobertos;

– Colocar areia nos pratos dos vasos de plantas ou eliminá-los;

– Esguichar as bromélias semanalmente com mangueira;

– Manter as piscinas limpas e tratadas o ano inteiro;

– Destinar o lixo para o serviço de coleta seletiva, evitando que o mesmo fique acumulado nos quintais ou terrenos baldios;

– Verificar se as calhas não estão entupidas e acumulando água, fazendo a limpeza das mesmas periodicamente.

– Utilizar repelente de insetos.

