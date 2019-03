Agentes de endemias realizam mutirão para coleta de pneus

Ação no Município “De olho no Aedes aegypti” e desenvolver ações de prevenção junto à comunidade

(Fotos:Divulgação Endemias)- Preocupados com os crescentes focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, no inicio desta semana os agentes de endemias do município realizaram um mutirão para coleta de pneus em vias públicas no município. O objetivo é impedir o acúmulo inadequado de água e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti o transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Durante a ação foram recolhidas diversas cargas de pneus de carro, caminhão, moto e bicicleta e encaminhados ao depósito no aterro sanitário Municipal.

Conforme Luiz Carlos Piva “Fininho” Chefe do setor de Endemias, os números de casos de dengues no município já são alarmantes e pede para população que fique “De olho no Aedes aegypti”, é necessário uma parceria entre sociedade e poder publico, cada um tem que fazer sua parte – é o dever de casa , alertou.

Fininho alerta ainda para que as pessoas observem os dias de coleta de lixo, depositando nas lixeiras somente no dia de recolhimento. “Nós orientamos para que as pessoas não coloquem o lixo com muitos dias de antecedência, pois isso também contribui para a proliferação do mosquito”, explica. Entulho não e lixo, explicou;

Veja nota divulgada pelo coordenador de Endemias;

“Tenham consciência que só com a colaboração de todos vocês vamos evitar uma epidemia em nossa cidade, tire 10 minutos do seu dia para olhar seu quintal limpe-o chame seu vizinho para fazer o mesmo , juntos sim acabaremos com estas pragas”.

Outra questão é referente à disposição do lixo como, por exemplo, copos descartáveis, isopor, que deve ser colocado nos pontos de coleta sempre em sacos plásticos fechados e não solto nas calçadas como ocorre com frequência.

Pneus descartados

Fininho orienta aos proprietários de borracharia, oficinas mecânicas, que tomem cuidados mínimos com os pneus descartados, “quando mal acondicionados ou descartados de modo inapropriado, os pneus são considerados um reservatório em potencial de água e, consequentemente, possível criadouros do mosquito Aedes aegypti”. Concluiu.

